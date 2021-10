Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der erwarteten Anhebung des Leitzinses um 25 Punkten im September durch die Norwegische Zentralbank (Norges Bank) könnte der nächste Zinsschritt im Dezember erfolgen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Voraussetzungen würden passen: Die Arbeitslosenquote sei mit 2,4% in etwa auf Vorkrisenniveau und die Corona-Restriktionen seien mittlerweile weitgehend aufgehoben. Aufwertungspotenzial für die Norwegisch Krone bestehe also. Sollten die Ende der Woche anstehenden Konjunkturdaten weiter überzeugen, könnte sich die Krone zum Euro seit Mai 2021 wieder unterhalb der Marke von 10 befestigen. (05.10.2021/alc/a/a) ...

