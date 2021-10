Unterföhring (ots) -- Live und exklusiv am Mittwoch ab 18.30 Uhr aus der Barclaycard Arena mit Sky Experte Pascal Hens, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Dennis Baier- Die Zweitrunden-Partie des DHB-Pokals im TV sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Den DHB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 05. Oktober 2021 - In der zweiten Runde des DHB-Pokals kommt es zu einem spannenden Erstliga-Duell: Aufsteiger HSV Hamburg empfängt die Füchse aus Berlin. In der Liga seit vier Spielen ungeschlagen gehen die Hamburger entsprechend selbstbewusst in das Duell mit den Berlinern. Die Hauptstädter werden die aktuelle Formkurve zur Kenntnis genommen haben, können jedoch selbst fünf Siege nach fünf Ligaspielen aufweisen. Handballfans dürfen sich somit auf einen interessanten und unterhaltsamen Pokalabend freuen.Sky überträgt die Partie am Mittwoch exklusiv live ab 18.30 Uhr auf Sky Sport News. Darüber hinaus wird das Spiel im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App übertragen.Sky Experte Pascal Hens und Karsten Petrzika kommentieren die Begegnung. Dennis Baier ist als Moderator im Einsatz.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragung des DHB-Pokals ist mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Handball-Bundesliga mit Sky TicketMit Sky Ticket (https://www.skyticket.de/) können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5037969