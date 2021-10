Mit der Ankündigung eines Covid-Medikaments noch in diesem Jahr hat der US-Pharmariese die Kurse in der Branche ordentlich durcheinandergewirbelt. Während der Dow-Titel zweistellig zulegte, stürzten die Aktien von Impfstoffherstellern ab. Auf welches Pferd sollten Anleger jetzt setzen?In der neuen Folge des "Money Train" spricht Martin Weiß mit AKTIONÄR-Redakteur und Biotech-Experte Michel Doepke über die Chancen von Mercks Covid-Medikament "Molnupiravir", Übertreibungen an der Börse und ob Impfstoffaktien ...

