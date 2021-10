Der neue Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat mit 1. Oktober auch eine Professur an der Wirtschaftsuniversität (WU) angetreten. Das teilte die Uni am Dienstag in einer Aussendung mit. Felbermayr übernimmt den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik am Department für Volkswirtschaft, während seiner Funktion am Wifo ist er in einem reduzierten Stundenausmaß an der WU tätig.Auch ...

