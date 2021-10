DJ Allianz pro Schiene: Schienennetz muss endlich wieder wachsen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hat von der kommenden Regierung für Fortschritte beim Klimaschutz eine Zunahme von Schienenkapazitäten gefordert. "Nach Jahrzehnten des Schrumpfens muss das Schienennetz unter der neuen Bundesregierung endlich wieder wachsen", sagte Geschäftsführer Dirk Flege bei der Präsentation des "Fahrplans Zukunft 2021 bis 2025" des Bündnisses, dem nach eigenen Angaben 23 Vereine, Verbände und sonstige Institutionen sowie über 160 Unternehmen als Fördermitglieder angehören. "Deutschland braucht mehr statt weniger Gleise, um beim Klimaschutz im Verkehr voranzukommen", sagte Flege. "Die nächste Bundesregierung muss in ihrer Amtszeit die historische Trendumkehr bei der Schieneninfrastruktur schaffen."

Mit dem "Fahrplan Zukunft" lege das gemeinnützige Verkehrsbündnis der künftigen Regierung ein Konzept zum Erreichen der verkehrs- und klimapolitischen Ziele vor. Kernelement ist den Angaben zufolge eine Stärkung der Schieneninfrastruktur unter anderem durch einen beschleunigten Neu- und Ausbau des Gleisnetzes. "Die alte Bundesregierung war schienenfreundlich und hat mit dem Masterplan Schienenverkehr die Aufgaben für dieses Jahrzehnt klar beschrieben. Nun geht es darum, bei der Umsetzung voranzukommen", betonte Flege.

Noch in dieser Legislaturperiode müssten sich die Mittel für den Neu- und Ausbau der Schienenwege auf mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr verdoppeln, sagte der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzender der Allianz pro Schiene und stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, Martin Burkert. Das Thema Kapazitätserweiterung müsse absolute Priorität haben. Dies sei "der Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele im Verkehr". Finanziert werden sollen die Investitionen durch einen "neuen, ganzheitlichen Ansatz in der Verkehrspolitik". Die Milliarden aus der Lkw-Maut sollten nicht länger allein in den Straßenbau fließen, sondern auch in die Schiene. Gefordert werden zudem eine beschleunigte Digitalisierung und schnellere Genehmigungs- und Planungsprozesse.

