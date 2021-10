Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen 19-jährigen Schwimmer vor Para-Sprinterin Lindy Ave und Para-Weitspringer Markus RehmParalympicssieger Taliso Engel ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum "Sportler des Monats" September gewählt worden. Der 19-jährige sehbehinderte Schwimmer aus Nürnberg war in Tokio über 100 Meter Brust sensationell zu paralympischem Gold geschwommen. In 1:02:79 Minuten hatte Engel nicht nur die Konkurrenz deklassiert, sondern unterbot auch noch einmal den von ihm selbst erst wenige Stunden zuvor auf dieser Strecke aufgestellten Weltrekord.Mit der Wahl zum "Sportler des Monats" folgt Taliso Engel auf Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken, die sowohl die August-Wahl gewonnen hatte, als auch am vergangenen Freitag beim Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club Costa del Sol durch Deutschlands Nachwuchs- und Spitzensportler:innen als "Die Beste 2021" ausgezeichnet worden ist. Auch Engel hatte auf Einladung der Deutschen Sporthilfe an der weltweit einzigartigen Event- und Incentive-Woche in Spanien teilgenommen - ebenso wie die beiden Paralympicssieger:innen in der Leichtathletik, Lindy Ave (400 Meter) und Markus Rehm (Weitsprung), die die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl auf Platz zwei und drei wählten.Ergebnis:1. Taliso Engel/Para-Schwimmen2. Lindy Ave/Para-Leichtathletik3. Markus Rehm/Para-LeichtathletikBei der Wahl "Sportler:in des Monats" September waren alle paralympischen Goldmedaillen-Gewinner:innen von Tokio nominiert, neben Engel, Ave und Rehm als dritter Leichtathlet Johannes Floors, Sportschützin Natascha Hiltrop, Schwimmerin Elena Krawzow, Radsportlerin Jana Majunke und Kanurennsportlerin Edina Müller (in alphabetischer Reihenfolge).Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die "Sportler:in des Monats"-Wahl vom Nationalen Förderer Allianz._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511Fax: 069/67803 - 599E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5038036