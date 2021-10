Zürich (www.anleihencheck.de) - Die globale Wachstumsdynamik hat zuletzt abgenommen, weil wichtige Rückenwinde wie ausgeprägte Aufholeffekte sowie die expansive Geld- und Fiskalpolitik allmählich wegfallen, so die Experten von Swisscanto Invest.Dazu komme, dass anhaltende Liefer- und Personalengpässe das Wachstum zusätzlich bremsen würden. Insgesamt bleibe das Wachstum aber in nahezu allen Regionen klar überdurchschnittlich. Der Preisdruck bleibe weltweit hoch. Die anziehenden Inflationsraten seien jedoch unverändert vor allem von temporären Faktoren getrieben. Es seien noch keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale erkennbar. Die geldpolitische Normalisierung setze sich fort. Die US-Notenbank FED wie auch die Europäische Zentralbank (EZB) würden ihre Wertpapierkäufe demnächst reduzieren, während die Leitzinsen in vielen Schwellenländern auf breiter Front steigen würden. ...

