Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im August etwas hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben, während die globalen Aktienmärkte wieder neue Allzeithochs erreicht hätten. Trotz der sich ausbreitenden Virusvarianten und vereinzelter regionaler Aktivitätsbeschränkungen hätten die allgemeinen Impffortschritte unvermindert für Vertrauen an den Märkten gesorgt. Aus wirtschaftlicher Sicht seien das starke Umsatzwachstum und die positiven Gewinnüberraschungen im 2. Quartal ebenfalls von Vorteil gewesen. Selbst Inflationssorgen, gestiegene Rohstoffkosten und anhaltende Lieferengpässe hätten dem nichts anhaben können. ...

