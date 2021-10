DJ IAV GmbH: IAV mit Highlight-Projekt auf ITS Weltkongress 2021

IAV mit Highlight-Projekt auf ITS Weltkongress 2021

Der ITS Weltkongress ist das wichtigste Event für das Thema Smart Mobility weltweit. Selbstverständlich ist auch IAV dieses Jahr in Hamburg vertreten. Messebesuchern bietet das Unternehmen einmalige Einblicke in die Technologie des autonomen Fahrens. Sowohl auf dem Messegelände selbst, als auch auf dem Asphalt der Hamburger HafenCity. XX.10.2021 Berlin: IAV schließt mit der Teilnahme am ITS ("Intelligent Transport Systems") Weltkongress vom 11. bis 15. Oktober 2021 in Hamburg erfolgreich das HEAT-Projekt (Hamburg Electric Autonomous Transportation) ab. Gemeinsam mit den Konsortiumspartnern - Hamburger Hochbahn AG (HHA), Siemens Mobility, den Hamburg Verkehrsanlagen (HHVA), der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Berliner Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) sowie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) - ist es IAV gelungen, ein vollautomatisiertes Shuttle in den öffentlichen Personennahverkehr zu integrieren und in der HafenCity zuverlässig zu bewegen. Im Betrieb ist das Shuttle permanent mit der Leitstelle der Hamburger Hochbahn verbunden. Der autonome Kleinbus gehört auf dem Weltkongress zu den sogenannten "Highlight-Projekten". "HEAT hat gezeigt, wie die nachhaltige, nutzerorientierte Mobilität von morgen aussehen kann - eine Zukunft, die IAV maßgeblich mitgestalten wird", sagt IAV-Geschäftsführer Matthias Kratzsch.

Umfangreiche Informationen zum autonomen HEAT-Kleinbus sowie über das gesamte Projekt erhalten die Besucher des Weltkongresses auf dem ITS-Stand der Freien und Hansestadt Hamburg in der Halle B4 der Hamburg Messe. Über die App des ITS Weltkongresses können zudem Slots für ein persönliches Erleben der Mobilität der Zukunft gebucht werden: Vom 12. bis 15. Oktober 2021 werden zwischen 09:30 und 16:00 Uhr HEAT-Demonstrationsfahrten im Rahmen des ITS angeboten. Ein E-Bus bringt die Teilnehmer von der Messe zur Shuttle-Route in der HafenCity Hamburg und zurück. Darüber hinaus findet zwischen 16:00 bis 18:00 Uhr der reguläre Fahrgastbetrieb statt, am Donnerstag nur bis 17 Uhr. Voraussetzung für diese Mitfahrten ist die Registrierung per HEAT-App sowie das Tragen einer medizinischen Maske.

Zusätzlich präsentiert IAV Lösungen für die Mobilität von morgen auf einem eigenen Messestand in der Halle B5, insbesondere was technologisch benötigt wird, um autonome Fahrzeuge erfolgreich auf die Straße zu bringen: Dazu gehören aktuelle Entwicklungsmethoden und innovative Lösungen im Bereich V2X, der intelligenten, KI-basierten Manöverplanung sowie der Datenfusion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte berücksichtigen Sie die 2G-Regel auf dem gesamten Gelände der Hamburg Messe + Congress.

