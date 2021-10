Fareham, England (ots/PRNewswire) -Mit der Übernahme wird die internationale Expansion der Boats Group in ganz Europa weiter unterstütztDie Boats Group, Eigentümer und Betreiber der führenden Marktplätze für Boote in der ganzen Welt, gab heute bekannt, dass sie den Kauf von Boot24, führender Marktplatz für Online-Bootskleinanzeigen in Deutschland, vereinbart hat. Mit der Aufnahme von Boot24 in das ständig wachsende Portfolio internationaler Verkaufsplattformen wird die Boats Group gestärkt, indem sie besseren Zugang zu den Regionen mit dem größten Publikum an Bootskäufern erhält, und dem Unternehmensfokus der Boats Group den Kunden noch bessere Möglichkeiten anzubieten, um mehr Käufer weltweit zu erreichen, unterstützt."Die Übernahme von Boot24, ein fester Bestandteil des deutschen Bootsmarkts, stellt einen hoch gefeierten Meilenstein für unsere kontinuierlich wachsende Präsenz in Deutschland dar, in einem Land, das im Sektor der Freizeitboote und in ganz Europa eine enorm wichtige Rolle spielt", erklärte Sam Fulton, CEO der Boats Group. "Boot24 ist ein Unternehmen mit langer Tradition digitale Vortrefflichkeit zu bieten, und wir freuen uns, die Kunden von Boot24 begrüßen und ihnen einen weltweit erstklassigen Kundenservice sowie eine größere Produktpalette bieten zu dürfen, was der Branche nachweislich dabei hilft, mehr Boote zu verkaufen."Boats Group startet jetzt eine nachhaltige technische Investition in Boot24, beginnend mit einer neuen, solideren Plattform. Browserfähige Funktionen, wie eine Seite zur Händlersuche, ein Tool für Schnellsuche auf der Homepage sowie direkte Verknüpfungen zu konkreten Bootstypen, Marken, Modellen und mehr ermöglichen eine moderne Benutzererfahrung. Bereits jetzt verbindet Boot24 ernsthafte Bootskäufer mit Maklern, Händlern und Herstellern in ganz Deutschland und Polen. Mit der neuen technologischen Entwicklung wird es für Bootskäufer nun noch einfacher sein, nach Booten zu suchen, sie zu finden und zu kaufen.Gorän Holst, Mitgründer von Boot24 im Jahr 2007, erklärt: "Dieses Geschäft stellt einen spannenden Punkt in der Geschichte von Boot24 dar und einen strategischen Zug, um sich dem größten Netzwerk mit dem höchsten Vertrauen von Bootsmarktplätzen anzuschließen. Gerade jetzt, da das Interesse an Booten dauerhaft sehr groß ist und die Menschen immer mehr auf die Vorteile von Technologie vertrauen, um auf das Wasser zu kommen, ermöglichen es die weltweit erstklassigen technologischen Ressourcen der Boats Group unseren Bootskäufern, besser informierte Käufe schneller abzuwickeln."Für Profis der Bootsbranche, die gegenwärtig ihre Bestände über Boot24 vermarkten, bedeutet diese Übernahme neuen Zugang zu einem breiteren internationalen Marktplatz. Die von der Boats Group betriebenen und in ihrem Eigentum stehenden Portale YachtWorld, Cosas De Barcos, iNautia, Botentekoop, Annonces du Bateau, Boats and Outboards und Boatshop24 sind ein Antriebsmotor für Bootsverkäufe in ganz Europa. Kunden von Boot24 erhalten nun die Möglichkeit, ihre Bestände in die Marktplätze der Boats Group aufzunehmen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen."Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit der Boats Group bekannt geben zu können. Sie wird den künftigen Erfolg von Boot24 unterlegen", erklärte Stefan Mantwill, Geschäftsführer und Mitgründer von Boot24. "Wir sind sicher, dass die Käufer von einem umfangreicheren Zugang zu Anzeigen profitieren werden, und dass unsere Kunden einen erstklassigen Service erhalten und mit den von der Boats Group gebotenen erweiterten Marktchancen florieren werden."Nähere Angaben zur Boats Group sind unter www.boatsgroup.com zu finden.Über Boats GroupDie Marken der Boats Group -Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia, Botentekoop, Annonces du Bateau, Boats and Outboards und Boatshop24 - sind die weltweit führenden Online-Marktplätze für Boote. Sie bringen das weltweit größte Bootskäuferpublikum mit den besten Verkäufern und Herstellern zusammen. Seit fast drei Jahrzehnten hilft die Boats Group ihren Partnern in der Branche, mehr Boote schneller zu verkaufen, und bietet unübertroffenen Support mit einer vollständigen Reihe gewerblicher Online-Lösungen, darunter auch proprietäre, webbasierte Tools zum Vertragsmanagement und erstrangige digitale Marketingstrategien und -dienste. Der Firmensitz der im Eigentum von Permira Funds stehenden Boats Group liegt in Miami, Florida, Vereinigte Staaten, mit Nebensitz in Fareham, England, und weiteren Büros in Padua, Italien, und Barcelona, Spanien.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1652518/BG_logo_all_brands.jpgPressekontakt:Courtney Chalmerspress@boats.comOriginal-Content von: Boats Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148811/5038180