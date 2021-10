LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat das Kursziel für Biontech von 451 auf 359 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Testerfolge des antiviralen Wirkstoffs Molnupiravir von Merck und Ridgeback gegen Covid hätten die Papiere von Impfstoffherstellern belastet, schrieb Analystin Olga Smolentseva in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erinnerte daran, dass sich die Daten nur auf Patienten mit Risiken für besonders schwere Verläufe beziehen. Zudem bleibe die Impfung wohl der Hauptansatz gegen die Pandemie, so die Expertin./ag/la



ISIN: US09075V1026

