TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch



05.10.2021

München, 05.10.2021 TTL führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch



Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hat ihre am 15. September 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht in voller Höhe erfolgreich platziert. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 3.512.500 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 21.075.000 um EUR 3.512.500 auf EUR 24.587.500 erhöht. Die 3.512.500 neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 2,25 je Aktie ausgegeben. Insgesamt erzielte die TTL AG damit aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 7,9 Mio. TTL beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die weitere Umsetzung ihrer Investmentstrategie zu nutzen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister, die kurzfristig erfolgen soll, werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment General Standard, einbezogen.

