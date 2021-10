DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Verkauf

Pressemitteilung PNE-Gruppe verkauft weitere Windparkprojekte in Polen - 20 Windenergieanlagen mit 58,8 MW Nennleistung - PNE-Gruppe errichtet erstmals turn key Windparks in Polen - Insgesamt bereits mehr als 233 MW in Polen veräußert Cuxhaven, 5. Oktober 2021 - Die international in der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe hat weitere Vertriebserfolge in Polen erzielt. Die Windparks "Krzecin" und "Kuslin" mit einer geplanten Gesamtnennleistung 58,8 MW wurden an eine Tochtergesellschaft des Octopus Renewables Infrastructure Trust plc verkauft, der von Octopus Renewables Limited, Teil der Octopus Energy Group, verwaltet wird. Nachdem PNE bereits früher mehrere Windparkprojekte in Polen veräußern konnte, darunter den Windpark "Jasna" mit einer Nennleistung von 132 MW, stellen die jetzigen Verkäufe einen weiteren Fortschritt im polnischen Markt dar, denn zum ersten Mal hat PNE dort Projekte "turn key", also schlüsselfertig nach der Errichtung, veräußert. Der Windpark "Krzecin" im Nordwesten Polens verfügt über acht Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117 mit je 2,4 MW und einer Gesamtnennleistung von 19,2 MW. Mit dem Bau der Zuwegung und der insgesamt ca. 20 km Mittelspannungskabeltrasse zu drei separaten Netzanschlusspunkten konnte bereits im Oktober 2020 begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2021 geplant. Der Windpark "Kuslin" im westlichen Polen, besteht aus zwölf Windenergieanlagen vom Typ Vestas V126 Mit einer Nennleistung von jeweils 3,3 MW. Der Windpark kommt damit auf eine Gesamtnennleistung von 39,6 MW. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2022 geplant. Die Sevivon Sp. z o.o., ein Unternehmen der PNE-Gruppe im polnischen Markt, hatte die beiden Projekte in der Entwicklung übernommen und mit ihrer umfangreichen Kompetenz baureif und finanzierungsfähig zu Ende entwickelt. Die Projektfinanzierung wurde für beide Projekte von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der BayernLB zur Verfügung gestellt. Nach der Inbetriebnahme der Windparks wird die PNE-Tochtergesellschaft energy consult für die technische und kaufmännische Betriebsführung zuständig sein. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Mit diesem erneuten Vertriebserfolg kann PNE im polnischen Markt noch fester Fuß fassen. Zusammen mit den bereits früher realisierten Projekten "Barwice" und "Jasna" summiert sich unser Marktanteil auf über 233 MW. Das ist erfreulich und bestätigt unser langjähriges Engagement in einem Markt, der sich zunehmend für saubere Energien öffnet. Erfreulich ist auch, dass wir über das Betriebsmanagement den Projekten langfristig verbunden bleiben." Roland Stanze, Head of Commercial Solutions PNE Group: "Durch den Verkauf dieser beiden Projekte haben wir wieder einmal bewiesen, dass wir durch unsere qualitativ hochwertige Projektentwicklung und unsere professionellen Investmentstrukturen auch internationalen Investoren ein attraktives Angebot bieten können. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Octopus Energy Group, die sich von Beginn an durch Kompetenz und gegenseitiges Vertrauen auszeichnete." Chris Gaydon, Investment Director bei Octopus Renewables, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir diese Akquisition abschließen konnten und eine starke Beziehung zu einem sehr erfahrenen Projektentwickler aufgebaut haben. Diese Projekte profitieren von attraktiven, staatlich geförderten, festen Einnahmen in einem Markt, der in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien verzeichnen wird." Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Über Octopus Renewables Infrastructure Trust

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc ist eine in England und Wales eingetragene Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, Anlegern ein attraktives und nachhaltiges Ertragsniveau mit einem Element des Kapitalwachstums zu bieten, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen in erneuerbaren Energien in Europa und Australien investiert.



Über Octopus Renewables

Octopus Renewables ist ein auf saubere Energien spezialisierter Investor. Das 2010 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einer Zukunft mit erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Octopus Renewables verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Anlagen mit einer Kapazität von über 2,8 GW und ist damit der größte kommerzielle Solarinvestor in Europa und ein führender Investor im Bereich Onshore Windparks. Octopus Renewables ist außerdem führend bei Projekten der erneuerbaren Energien, die ohne staatliche Subventionen gebaut werden. Es besteht eine große Chance, dringend benötigte Investitionen freizusetzen, indem wir maßgeschneiderte Portfolios von erneuerbaren Anlagen in großem Umfang, über verschiedene Technologien und Länder hinweg, aufbauen, um bessere Ergebnisse für unsere Investoren zu erzielen.



Kontakte für Rückfragen



PNE AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: Rainer.Heinsohn@pne-ag.com



PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49(0) 40 - 879 33 114

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

