(shareribs.com) London 05.10.2021 - Der Preis für die Feinunze Gold liegt am Dienstag unter Druck. Die Marke von 1.750 USD bleibt ein wichtiger Widerstand. Die Marktteilnehmer erwarten die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die Aktienmärkte zeigen sich in der neuen Woche wieder leichter, was den US-Dollar stützt. Die Marktteilnehmer agieren zunehmend vorsichtig und setzen zunächst auf hochliquide ...

