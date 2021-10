GECCI Immobilien schafft mehr bezahlbaren Wohnraum in Niedersachsen und erweitert das Projekt in Bockenem: Dafür hat die Gruppe das angrenzende Bauland mit einer Größe von 13.150 qm erworben. Damit umfasst das Projekt nunmehr insgesamt rund 23.300 qm. Auf dem Areal werden 24 massive Einfamilienhäuser entstehen. Der Vertrieb erfolgt im Wege der von GECCI entwickelten Mietübereignung. So kann die Kaltmiete ...

