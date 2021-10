Köln (ots) -Die dritte Staffel "Prince Charming" mit Kim Tränka ist die bis dato erfolgreichste auf TVNOW! Denn nach sieben Folgen* liegt die Premium-Nutzung mehr als 30 Prozent über der Nutzung der 2. Staffel. Aufgrund des überragenden Erfolgs und der starken Abrufzahlen schickt TVNOW (bald RTL+) die Gay-Datingshow deshalb in die Verlängerung! Ab sofort können sich interessierte Singles, die ihren Traumprinzen kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben. Alle Informationen rund um die Bewerbung sind unter tvnow.de/casting abrufbar.Doch damit nicht genug: Als besonderes Extra für alle Fans gewährt TVNOW ab sofort einen kostenlosen Einblick in Staffel drei von "Prince Charming". Von heute an sind die ersten beiden Episoden sieben Tage lang im Free-Bereich verfügbar!Außerdem ist seit heute Folge 8 und damit das Halbfinale der Show online. In der neuen Episode wird es nochmal ernst, denn Kims Eltern lernen die letzten drei Singles Robin, Thomas und Maurice kennen. Wie wird ihr Fazit ausfallen und beeinflusst es Kims Entscheidung?Kommende Woche (12.10.) steht dann das Finale von "Prince Charming" an und die Streamer:innen erfahren, wer die letzte Krawatte behalten darf. In der Wiedersehens-Show (ab 19.10.), moderiert von Lola Weippert, wird schließlich die alles entscheidende Frage geklärt: Ist das Gewinner-Paar aus Staffel 3 noch immer zusammen?Das mit dem Grimme-Preis prämierte "Prince Charming" (https://www.tvnow.de/shows/prince-charming-17742) basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert. Staffel 3 wird ebenfalls bei VOX ausgestrahlt.Auf dem offiziellen Instagram-Account (https://www.instagram.com/princecharming.official/) zu den Shows finden Sie exklusive Einblicke in die Sendungen. Mehr Informationen und weitere Bilder erhalten Sie darüber hinaus hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Prince-Charming-00001/) in der "Prince Charming"-Pressemappe in unserem Media Hub.*45 Tage nach Bereitstellung, Stand 01.10.21Über TVNOW:TVNOW (ab 4.11. RTL+) ist der Streamingdienst von RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen der mit Abstand stärkste deutsche Streamingdienst im Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kund:innen zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99 EUR). Die TVNOW-Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.Registrieren Sie sich im Media Hub, um alle News und Medienangebote aus der RTL Kommunikation zu finden: https://rtl.com/mediahubPressekontakt:RTL Deutschland KommunikationJovan EvermannTelefon: +49 221 - 456 74234jovan.evermann@rtl.deJanine SteinTelefon: +49 221- 456 74410janine.stein@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5038300