Wien (www.fondscheck.de) - Bei der Bayerninvest trat Hakem Saidi zum 1. Oktober 2021 als Senior Portfoliomanager in das Global Bond-Team von Gerd Rendenbach ein, so die Experten von "FONDS professionell".Als Fixed Income-, Commodities- und Währungsspezialist mit Schwellenländer-Fokus stehe er für den Cross Asset-Ansatz. Saidi werde den neuen globalen Rentenfonds der Bayerninvest, dessen Auflage noch für 2021 geplant sei, managen. Die Strategie werde als globales Pendant zum Bayerninvest Renten Europa-Fonds aufgesetzt. Über diese Neuverpflichtung würden die Bayern per Aussendung informieren. ...

