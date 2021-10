DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

SUNfarming sichert sich neue Brückenfinanzierung von EUR 9,5 Mio. für 20 MWp PV Portfolio in Polen



05.10.2021 / 14:30

Die SUNfarming-Gruppe aus Erkner erhält eine neue Zwischenfinanzierungsfazilität für die Akquisition und Errichtung baureifer und tarifbesicherter Photovoltaik-Projekte in Polen. Der Bau der ersten Projekte soll kurzfristig beginnen und noch bis Ende Q1 2022 abgeschlossen sein. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, war erneut als Financial Advisor mit der Strukturierung der Transaktion und dem Debt Sourcing mandatiert. SUNfarming leitet mit dem Erwerb und der Finanzierung eines Solarportfolios mit einer Gesamtkapazität von 20 MWp die nächste Ausbaustufe in Polen ein. Das neue Portfolio, das in unterschiedlichen Etappen gebaut werden soll, besteht aus 23 unterschiedlichen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung von jeweils bis 1 MW. Alle Projekte profitieren von einem 15-jährigen "Contract for Difference" aus der Auktion, die im Dezember 2020 stattfand. Weitere Portfolien in ähnlicher Ausgestaltung und Größenordnung befinden sich derzeit in den finalen Ankaufsverhandlungen. "Wir freuen uns, unser nächstes PV-Portfolio in Polen zu kapitalisieren. Mit dem Erwerb erweitern wir unser Bestandsportfolio auf 84 MWp und kommen unserem Ziel von 200 MW bis 2023 ein gutes Stück näher.", so Anna Pilarczyk-Naprawski, Managing Director Poland der SUNfarming-Gruppe. "Die Akquisition dieser <1MW-Projekte ist ein weiterer Zwischenschritt zur Umsetzung deutlich größerer PPA-Projekte auch in Polen. Hier befinden sich mittlerweile mehr als 300 ha in der Projektentwicklung." so Martin Tauschke weiter, Geschäftsführer und Mitgesellschafter der SUNfarming-Gruppe. SUNfarming wurde bei der Transaktion von Bird&Bird als Rechtsberater und Capcora als Financial Advisor begleitet.



Über SUNfarming

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks und damit verbundenen Konzepten wie der Agro-Photovoltaik (Food & Energy) und E-Mobilität. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der SUNfarming Group AG. Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr ca. 650 MWp erfolgreich realisiert. Für über 350 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung.

www.sunfarming.de



Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).

www.capcora.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



