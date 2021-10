Ein Motor, der direkt im Rad sitzt - diese Idee ist nicht neu. Porsche feierte mit ihr schon Erfolge. Nun entwickelte ein japanisches Konsortium die Technologie weiter. Der Radnabenmotor ist zurück. Das gilt schon länger und immer wieder. Jetzt haben der japanische Hersteller Hitachi und seine Partner den "In-Wheel-Antrieb" - so heißt diese Motorart im 21. Jahrhundert - weiterentwickelt. Das neue Konzept hat einiges für sich: Es vereint Motor, Wechselrichter und Bremse. Das Ganze soll am Ende in eine 19-Zoll-Felge passen. Es ist das erste Produkt des Joint ...

