Marinomed Biotech hat eine Finanzierung im Volumen von bis zu 5,4 Mio. Euro in einem flexiblen Wandelanleihenprogramm mit der Schweizer Investmentgesellschaft Nice & Green S.A. abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung ist Marinomed berechtigt, während der Vertragslaufzeit von ca. 23 Monaten bis zu 18 Tranchen von Nullkuponanleihen in Höhe von bis zu 300.000 Euro pro Tranche auszugeben. Nice & Green S.A. hat sich verpflichtet, diese Wandelanleihen zu zeichnen und innerhalb eines Monats nach ihrer Ausgabe die Umwandlung in Stammaktien der Gesellschaft zu beantragen.Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 112,50 /114,50, -1,30%) Polytec muss den Ausblick anpassen, allerdings könne derzeit, angesichts der erheblichen Unwägbarkeiten, keine fundierte ...

