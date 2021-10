Der schwedische Automobilhersteller Volvo Cars, der sich im Besitz der chinesischen Geely Holding befindet, gab am Montag bekannt, an der schwedischen Nasdaq in Stockholm an die Börse gehen zu wollen. Der Wert des schwedischen Automobilherstellers könnte damit zu 25 Milliarden Dollar betragen. Volvo will durch die Ausgabe neuer Aktien, umgerechnet 2,86 Milliarden Dollar, einnehmen. Geely könnte auch eine nicht näher definierte Anzahl seiner Aktien verkaufen. Volvo machte keine Angaben zur angestrebten ...

