Bei der Shop Apotheke Europe hat sich das Wachstum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) weiter abgeschwächt. Grund hierfür waren Kapazitätsengpässe im Zeitraum Juli bis September. Diese sind nun behoben, was zuversichtlich für Q4 stimmt.Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die Online-Apotheke in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatzzuwachs von 9,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...