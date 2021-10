Wien (www.fondscheck.de) - Wie gut sind die Investmenthäuser aufgestellt, wenn es um die ökologisch-ethische Geldanlage geht? 159 Anbieter haben "FONDS professionell" zahlreiche Fragen zu ihren Nachhaltigkeitsressourcen beantwortet, so die Experten von "FONDS professionell".Lange Zeit hätten die Anbieter nachhaltiger Investmentfonds die Sympathien auf ihrer Seite gewusst. Sie hätten mit breiter Brust behaupten dürfen, sie seien es, die das Geld für den Kampf gegen die Erderwärmung aufbringen würden, die Unternehmen dazu bewegen würden, die Finger von der Kinderarbeit zu lassen oder die Waffenproduktion einzustellen. Doch seit Kurzem wehe manchen Marktteilnehmern ein scharfer Wind entgegen: Würden sie wirklich so nachhaltig agieren, wie sie behaupten würden? Oder würden die drei Buchstaben ESG in Wahrheit nicht einfach nur dabei helfen, eifrig Fonds zu verkaufen und überhöhte Managementgebühren zu kassieren? ...

