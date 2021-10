Der Halbleiterhersteller Infineon will mitten in der Chipkrise mehr investieren. Um die Wachstumschancen zu nutzen, würden die Investitionen im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 auf ein Niveau von rund 2,4 Milliarden Euro deutlich angehoben, teilte das Münchener Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag mit.

