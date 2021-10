HOCHIMINH, Vietnam, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phan Duc Trung, Vorsitzender von Decom Holdings, wird offizieller Chief Restructuring Advisor für KardiaChain weltweit und kündigt einen rigorosen Umstrukturierungsplan für das Unternehmen an.



Laut der strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen Decom Holdings und KardiaChain ist Decom Holdings ein strategischer Investor, der sich an der Umstrukturierung des Finanzsystems und der Kapitalstruktur sowie der Systematisierung der Produkte und Dienstleistungen von KardiaChain im vietnamesischen Markt und weltweit beteiligt.

Im Rahmen des Umstrukturierungsplans gab Chief Advisor Phan Duc Trung auch die Umstrukturierung des Unternehmenssystems von KardiaChain in zwei Hauptbereiche bekannt: das Game-Segment und das Chain-Segment.

Das Game-Segment wird zu einem Unternehmen umstrukturiert, das sich auf die Entwicklung von Blockchain-Spielen und -Anwendungen konzentriert und im Rahmen der regionalen Schutzrechtestruktur und unter Einsatz von Personalressourcen für Design und Programmierung in Vietnam tätig ist. Dieses Unternehmen wird mit allen führenden Gaming-Studios und -Entwicklungsprojekten in Vietnam zusammenarbeiten. Es wird effektive Plattformen für Gaming-Netzwerke entwickeln und verstärkt wirtschaftliche Vorteile nutzen, um unter der Leitung von Tri Pham, Gründer von KardiaChain, das führende Unternehmen Vietnams für Blockchain-Spiele zu werden.

Im Chain-Segment wird KardiaChain darauf ausgerichtet sein, die langfristigen Pläne zur Unterstützung der Entwicklung des KI-Ökosystems durch spezielle Blockchain-Anwendungslösungen für Unternehmen weiter zu konsolidieren. Die Blockchain-Unternehmensanwendung kann als Application Mining oder Node Expansion Mining verwendet werden, das optimale Betriebskosten kombiniert. KardiaChain wird sich unter der Leitung von Huy Nguyen, Mitgründer von KardiaChain, auf zwei Hauptstrategien konzentrieren.

Phan Duc Trung: "Hinsichtlich der Finanzstruktur wird sich das Unternehmen an die Risikomanagement-Standards für traditionelle Finanzprodukte halten. Die Angaben zum Nettogewinn aus der Blockchain-Ökonomie werden als "Profit-at-Risk" erfasst. Durch diese Angaben können die Unternehmen auf eine breitere Kapitalquelle zugreifen als nur auf ICO/IEO/IDO, wie im Rahmen der Fundraising-Struktur für Kryptoprodukte. So erhalten klassische Finanzinvestoren Zugang zu Anlagechancen in der Blockchain- bzw. Kryptowirtschaft, die ihren Risikomanagement-Standards und ihren Anlagestrategien entsprechen."

Diese proaktive Umstrukturierung ist eine Voraussetzung für vietnamesische Blockchain-Pioniere wie KardiaChain, um ihre Kernkompetenzen weiter zu perfektionieren und den internationalen Markt zu dominieren.

Website: https://www.decomh.com/

