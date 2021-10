Der ISM Index (Dienstleistung; September) ist mit 61,9 besser ausgefallen als erwartet (Prognose war 60,0; Vormonat war 61,7). Die Komponenten: - Beschäftigung 53,0 (Vormonat war 53,7) - Auftragseingang 63,5 (Vormonat war 63,2) - Preise 77,5 (Vormonat war 75,4) Hier ein paar Auszüge: - "Transportation bottlenecks are increasing, resulting in longer lead times and missed appointments." ...

