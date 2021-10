Der ISM-Dienstleistungsindex für die USA ist im September von 61,7 auf 61,9 gestiegen und hat damit die Erwartungen der Analysten von 61,3 übertroffen. Der heutige Wert deutet auf ein robustes Wachstum im Dienstleistungssektor hin, auch wenn die anhaltenden Herausforderungen in den Bereichen Arbeitskräfte, Logistik und Material die Kontinuität des Angebots beeinträchtigen. Beschäftigung 53,0 vs. 53,7 vorher Auftragseingänge 63,5 vs. 63,2 vorher Bezahlte Preise 77,5 vs. 75,4 vorher Geschäftsaktivität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...