Es ist noch keine große Rallye, aber die Börsen in den USA können zum Handelsauftakt am Dienstag zumindest ein wenig zulegen. Ein erster Erholungsverusch, noch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Marktbeobachter sprechen allerdings eher von einer Gegenreaktion nach dem Rückschlag zum Wochenauftakt, da die Erholung vor allem von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen wird. Der Markt bleibt ihnen zufolge also erst einmal weiter angeschlagen.Der Dow legt vor den mit Spannung erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...