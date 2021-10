Pressemitteilung der PNE AG:

PNE-Gruppe verkauft weitere Windparkprojekte in Polen

- 20 Windenergieanlagen mit 58,8 MW Nennleistung

- PNE-Gruppe errichtet erstmals turn key Windparks in Polen

- Insgesamt bereits mehr als 233 MW in Polen veräußert

Die international in der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe hat weitere Vertriebserfolge in Polen erzielt. Die Windparks "Krzecin" und "Kuslin" mit einer geplanten Gesamtnennleistung 58,8 MW wurden an eine Tochtergesellschaft des Octopus Renewables Infrastructure Trust plc verkauft, der von Octopus Renewables Limited, Teil der Octopus Energy Group, verwaltet wird.

