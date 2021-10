Ein Konfigurationsfehler in einem Backbone-Router hat am Montagabend Facebook, Instagram und WhatsApp in die Knie gezwungen. Mittlerweile sind zwar alle Dienste wieder online - doch die Anzahl der Betroffenen zeigt, zu was für einem Giganten Facebook herangewachsen ist.Eine Grafik von Statista macht deutlich, dass Ende 2020 unglaubliche 35,6 Prozent der Weltbevölkerung monatlich aktive Facebook-Nutzer waren. Ende Juli meldete das Soziale Netzwerk anlässlich seines Q2-Berichts 2,9 Milliarden Nutzer.Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...