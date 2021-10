Die Facebook-Dienste waren am Montagabend von einer weltweiten Störung betroffen. Dem Unternehmen entstand dadurch ein Schaden in Millionenhöhe. Zudem steht der US-Konzern nach Vorwürfen einer Ex-Mitarbeiterin in der Kritik. Im US-Handel verlor die Aktie zeitweise über fünf Prozent. Derzeit notiert das Papier wieder im Plus. Von Luca Bißmaier

Den vollständigen Artikel lesen ...