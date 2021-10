Bislang läuft es wie am Schnürchen für Gazprom. Die deutlich gestiegenen Gaspreise spielen dem Konzern genauso in die Karten wie die Aussicht auf baldige Lieferung von Gas via der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich die Bundesnetzagentur kritisch zu Wort gemeldet. Man habe die Betreiberfirma in einem Brief aufgefordert, umgehend die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachzuweisen. Hierbei geht es um die Frage, ob Nord Stream 2 Regeln zum diskriminierungsfreien ...

