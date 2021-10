DGAP-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Haselünne, 5. Oktober 2021 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2021 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2021 ein jeweils um Ergebnissondereffekte bereinigtes normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 5,1 Mio. Euro (Q3/2020: 3,6 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 11,9 Mio. Euro (Q3/2020: 10,2 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 105,8 Mio. Euro (Q3/2020: 112,9 Mio. Euro) belaufen. Diese gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres vordergründig heterogene Geschäftsentwicklung der Berentzen-Gruppe beruht in Bezug auf die Entwicklung der Konzernumsatzerlöse im Wesentlichen zum einen darauf, dass anders als noch im vorangegangenen Geschäftsjahr auch das gesamte erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 stark von den Folgen der weltweiten Coronavirus-Pandemie betroffen war. Zum anderen entfiel ab dem zweiten Quartal 2021 der Umsatz aus einem seit Ende März 2021 beendeten langjährigen, aber margenschwachen Lohnfüllgeschäft, worüber die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft grundsätzlich bereits mit einer am 22. Juni 2020 veröffentlichten Kapitalmarktmitteilung informiert hatte; unter anderem auch deshalb konnte eine deutlich verbesserte Konzern-Rohertragsquote und mithin ein nahezu stabiler Konzern-Rohertrag erzielt werden. Konzern-EBIT und Konzern-EBITDA profitierten darüber hinaus - trotz eines gezielten Personalaufbaus insbesondere in den Organisationsbereichen Vertrieb, Produktion und Technik - von kurzfristig wirksamen Effizienzgewinnen, d. h. Gemeinkosteneinsparungen, sowie höheren sonstigen betrieblichen Erträgen. Insgesamt konnte damit aus Ertragssicht der Rückgang der Konzernumsatzerlöse deutlich überkompensiert werden. Im Zuge der Erstellung des Zwischenberichts Q3/2021 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zugleich ihre mit Veröffentlichung einer Kapitalmarktmitteilung am 3. Februar 2021 und im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 getroffenen Prognosen zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021. Basierend auf den entsprechenden vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein normalisiertes Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2021: 4,0 bis 6,0 Mio. Euro; 2020: 5,2 Mio. Euro), ein normalisiertes Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 15,0 bis 16,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2021: 13,0 bis 15,0 Mio. Euro; 2020: 14,1 Mio. Euro) sowie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 145,0 bis 150,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2021: 152,0 bis 158,0 Mio. Euro; 2020: 154,6 Mio. Euro). Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die bisherige Geschäftsentwicklung der Berentzen-Gruppe in den ersten neun Monaten im abschließenden vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 - unter Berücksichtigung üblicher saisonaler Effekte in den einzelnen Geschäftsbereichen - im Wesentlichen unverändert fortsetzt. Entscheidend für die Realisierung der prognostizierten Ertragsentwicklung sind die weitere Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Umfelds sowie der weitere Verlauf der globalen Coronavirus-Pandemie bzw. die damit im Zusammenhang stehenden potenziellen gesellschaftlichen Einschränkungen insbesondere in Deutschland im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2021 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zu den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 und zur Prognose für das Geschäftsjahr 2021 werden planmäßig am 21. Oktober 2021 mit dem Zwischenbericht Q3/2021 veröffentlicht. Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 90 f. in der deutschen und englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/. Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. ISIN: DE0005201602

