Die Wiener Börse hat am Dienstag deutliche Kursgewinne verbuchen können. Der ATX zog um 80,27 Punkte oder 2,19 Prozent auf 3.749,74 Einheiten an. Nach dem verhaltenen Wochenauftakt konnte das heimische Börsenbarometer am Dienstag damit deutlich an Terrain gewinnen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich freundlich. Unterstützung kam am Nachmittag von einer klar fester tendierenden Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...