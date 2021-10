Ein neurowissenschaftliches Team der University of California hat ein Hirnimplantat entwickelt, das per tiefer Hirnstimulation Depressionen gleichsam abschalten kann. Das ändert einiges. Forschende der neurowissenschaftlichen Fakultät der University of California in San Francisco konnten nachweisen, dass ein implantiertes Hirnstimulationsgerät bei der Behandlung schwerer Depressionen helfen kann. Zwar hatten sie aufgrund der Kosten und der Risiken nur eine einzige Studienteilnehmerin, jedoch besserten sich deren Symptome drastisch. Mehr zum Thema Apples iPhones...

