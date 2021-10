The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.10.2021.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2021

ISIN Name

DE000A3H3LW9 NEBELHORNBAHN AG NA O.N.

DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND

IE00BYZ5XL97 STRONGBRIDGE BIOPH. EO 11

US2254471012 CREE INC. DL-,00125

US44949L1052 IEC EL. CORP. DL-,01

US8528572006 STAMPS.COM NEW DL-,001

