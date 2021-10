DGAP-News: / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Nachhaltigkeit

Altius Renewable Royalties gibt Lizenzinvestition in Höhe von 52,5 Millionen USD in ein Wind- und Solarportfolio von Northleaf bekannt; Neue Projektentwicklungslizenz erhalten



05.10.2021 / 20:30

St. John's, Kanada - 5. Oktober 2021 - Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ("ARR" oder das "Unternehmen") (www.arr.energy) berichtet, dass Great Bay Renewables ("Great Bay"), seine Joint-Venture-Tochtergesellschaft, mit Northleaf Capital Partners ("Northleaf") eine Lizenzbeteiligung in Höhe von 52,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit drei sich in der Betriebsphase befindlichen Wind- und Solarenergieprojekten in Texas abgeschlossen hat. GBR ist ein Joint-Venture-Unternehmen von ARR und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (die "Apollo-Fonds") verwaltet werden. Lizenzerwerb des Cotton Plains Portfolios



Das neu erworbene umsatzbasierte Lizenzportfolio umfasst: (1) das 151-MW-Windprojekt Old Settler, (2) das 50-MW-Windprojekt Cotton Plains und (3) das 15-MW-Phantom-Solar-Projekt (zusammen die "Projekte"). Die Stromproduktion von Cotton Plains und Phantom Solar wird im Rahmen langfristiger Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium bis Januar 2045 zu einem Festpreis verkauft, während die Stromproduktion von Old Settler im ERCOT-Markt verkauft wird. Die drei Projekte sind seit 2017 im kommerziellen Betrieb. Die Lizenzinvestition wurde unter Verwendung von Lizenzgebühren strukturiert, die sich im Laufe der Zeit ändern und GBR in den ersten 10 Jahren der Investition 4 bis 7 Millionen US-Dollar pro Jahr als Ertrag zufließen lassen. Die Struktur ermöglicht es ARR auch, seine Investitionsziele zu erreichen und gleichzeitig das Cashflow-Profil von Northleaf auf Projektebene zu optimieren. Die Lizenzfinanzierung wird verwendet, um bestehende Fremdfinanzierungen zurückzuzahlen und zusätzliches Betriebskapital bereitzustellen. Jared Waldron, Managing Director bei Northleaf, sagte: "Wir freuen uns, mit GBR zusammenzuarbeiten, um eine innovative Finanzierungslösung zu implementieren, die für unsere Investoren Mehrwert schafft. Als langfristige Vermögenswerte, die stabile Cashflows aus der Produktion sauberer Energie erzeugen, werden die Projekte von der langfristigen Finanzierung dieser neuen Lizenzstruktur profitieren." ARR und die Apollo-Fonds haben vereinbart, die Northleaf-Investition mit etwa 80% des von den Apollo-Fonds bereitgestellten Kapitals und den Rest von 11,6 Millionen US-Dollar direkt von ARR zu finanzieren. Die Apollo-Fonds haben nun ihre Zusage erfüllt, ihre volle 50-Prozent-Beteiligung am GBR-Joint-Venture zu erwerben. In Zukunft wird erwartet, dass ARR und die Apollo-Fonds neue Investments zu gleichen Teilen finanzieren. Weitere Informationen zur Northleaf-Transaktion, einschließlich eines auf SEDAR eingereichten Material Change Reports, finden Sie auf SEDAR und unter: www.arr.energy Neue Projektentwicklungslizenz erhalten



ARR freut sich außerdem bekanntzugeben, dass der Verkauf eines 500 MW-Projekts für erneuerbare Energien in Texas von einem seiner finanzierten Entwicklungspartner an einen vertraulichen Käufer durchgeführt wurde und damit eine 2,5%-Lizenzgebühr am Projekt zugunsten von GBR geschaffen wurde. GBR wurde darüber informiert, dass das Projekt nach aktuellem Stand Anfang 2022 starten soll. Brian Dalton, CEO von ARR, kommentierte: "Unsere Joint-Venture-Tochtergesellschaft GBR erwartet einen positiven Cashflow im Jahr 2022. Dieser Meilenstein wurde früher als erwartet erreicht und ist eine große Ehre für das Team. Darüber hinaus hat der jüngste Abschluss der Investitionen in Bezug auf vier Anlagen in der Betriebsphase Auswirkungen auf den potenziellen Umfang des zukünftigen Kapitaleinsatzes und die größere Rolle, die wir bei der Umstellung auf saubere Energie spielen können. Dieser neue Finanzierungsweg, kombiniert mit der anhaltend starken Nachfrage nach neuen Projekten, die von unseren Entwicklungspartnern erstellt werden, hat zu einem schnellen Wachstum unseres Lizenzportfolios geführt, das jetzt mehr als 3 GW an erneuerbaren Energieprojekten umfasst." Über Northleaf Capital Partners



Northleaf Capital Partners ist eine globale Private-Market-Investmentgesellschaft mit 17 Milliarden US-Dollar an Private Equity, Private Credit und Infrastrukturverpflichtungen, die im Auftrag von öffentlichen, betrieblichen und gemeinschaftlichen Pensionsplänen, Stiftungen, Finanzinstituten und Family Offices verwaltet werden. Das 150-köpfige Team von Northleaf in Toronto, Montreal, London, New York, Chicago, Menlo Park und Melbourne konzentriert sich ausschließlich auf die Beschaffung, Bewertung und Verwaltung von Privatmarktinvestitionen weltweit. Das Portfolio von Northleaf umfasst mehr als 400 aktive Investments in 35 Ländern mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen und Vermögenswerte. Weitere Informationen zu Northleaf finden Sie unter: www.northleafcapital.com Über Altius Renewable Royalties



Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ist ein kanadisches Unternehmen für erneuerbare Energien, dessen Geschäft darin besteht, über sein Joint Venture Great Bay Renewables, Entwicklern und Betreibern erneuerbarer Energieprojekte langfristiges Investitionskapital für langfristige Lizenzen (Auf Englisch: Royalties) an den Projekten bereitzustellen. ARR kombiniert Branchenexpertise mit innovativen, partnerorientierten Lösungen, um das Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien voranzutreiben und eine entscheidende Rolle bei der globalen Energiewende zu spielen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Flora Wood, Investor Relations

Email: Flora@arr.energy

Telefon: +1.416.346.9020



Ben Lewis, CFO

Email: Ben@arr.energy

Webseite: https://www.arr.energy

Präsentation: https://www.arr.energy/investors



Englische Originalmeldung mit 2 Fotos der neuen Projekte:

https://www.arr.energy/news Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen



