Die an der Wiener Börse gelistete beaconsmind, ein SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM), hat wenige Monate nach Markteintritt den ersten Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Modehandelshaus Maison-B-More, gewinnen können. Maison-B-More wird die Software-Suite von beaconsmind und die Bluetooth-Beacon-Hardware in den Geschäften einsetzen. Die 1985 in Dubai gegründete Boutique und der Online-Shop von Maison-B-More beherbergen über 160 Modelabels aus der ganzen Welt. Physische Geschäfte befinden sich in Einkaufszentren (einschließlich der Dubai Mall und der WAFI Mall) sowie im Atlantis Dubai. Der Einzelhändler ist Teil der Fanar-Gruppe. Dank der beaconsmind-Lösung kann die Gruppe in Echtzeit mit personalisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...