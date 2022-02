EQS-News: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG gewinnt führende tschechische Modegruppe als Neukunden (News mit Zusatzmaterial)



24.02.2022 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



beaconsmind AG gewinnt führende tschechische Modegruppe als Neukunden - Prodes Praha s.r.o. wird Lösung von beaconsmind in über 50 Stores einsetzen - Roll-out in der Tschechischen Republik und der Slowakei Zürich, Schweiz - 24. Februar 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat Prodes Praha s.r.o. als neuen Kunden gewonnen. Die tschechische Modegruppe wird die standortbasierte Marketinglösung von beaconsmind in ihren über 50 Stores in der Tschechischen Republik und der Slowakei einsetzen. Prodes vertreibt in seinen Läden unter anderem die Modemarken Calvin Klein, Guess und Marciano sowie Pinko, Patrizia Pepe, Philipp Plein und Elisabetta Franchi. Darüber hinaus betreibt Prodes Mehrmarkengeschäfte unter dem Label FADE und einen eigenen Onlineshop, in dem alle Marken und Produkte der Gruppe angeboten werden. beaconsmind unterstützt Prodes bei der Differenzierung und Digitalisierung des Einkaufserlebnisses über das gesamte Netzwerk von Marken und Einkaufskanälen hinweg. Mit Hilfe der beaconsmind-Suite kann Prodes das Cross-Selling steigern und die Kundenbindung weiter erhöhen. beaconsmind wird eine maßgeschneiderte mobile Anwendung für Prodes entwickeln, die ein zusätzlicher wichtiger Kommunikationskanal für die Gruppe werden wird, um Kunden zu erreichen und ihre personalisierte Marketingstrategie zu verfolgen. Die Lösung von beaconsmind wird das Herzstück neuer Interaktions- und Marketingkampagnen sein. Dank der Datenerfassungsmöglichkeiten der beaconsmind-Technologie sowie der Kommunikationsmöglichkeiten mittels App kann Prodes seine Profiling-Fähigkeiten erweitern, Kundenfeedback erfassen und maßgeschneidertes Shopper-Messaging nutzen, um die Loyalität der Kunden sowie den Umsatz über alle Kanäle der Gruppe zu steigern. Die beaconsmind-Suite-Software ermöglicht es Prodes, Kundenbedürfnisse und sich ständig verändernde Modetrends zu antizipieren und mit dem entsprechenden Angebot darauf zu reagieren. Max Weiland, CEO der beaconsmind AG, sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Prodes zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern, um ihren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten. Für beaconsmind ist diese Unterzeichnung der Beginn einer Partnerschaft mit einem der innovativsten tschechischen Einzelhandelskonzerne und ein weiterer Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Lösung. Wir werden nicht nur das Einkaufserlebnis für die Kunden von Prodes verändern, sondern auch einen starken Return on Investment für die Gruppe bieten, mit vollständig messbaren Kampagnen, die ihren Kundenstamm vergrößern und die Prager Modeszene noch lebendiger machen werden." Ales Havlak, CEO von Prodes, sagt: "Prodes ist eine einzigartige Modegruppe mit einem dichten Netz von Geschäften und Marken, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. Dank beaconsmind können wir nahtlos digitale Brücken für unsere Kunden schlagen. Während wir unser Markennetzwerk und unsere internationale Präsenz ausbauen, können wir den modischen Horizont unserer Kunden erweitern, ihnen eine wirklich aufregende Art des Einkaufens bieten und ihre Treue über alle unsere Kanäle belohnen. Dieser Durchbruch in Sachen Reichweite und Engagement wird es unseren physischen und digitalen Geschäften ermöglichen, den Einkaufstag unserer Kunden noch anregender und persönlicher zu gestalten." Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren im Segment Direct Market Plus an der Wiener Börse sowie an der Euronext in Paris.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Über Prodes Praha s.r.o. Die PRODES-Gruppe konzentriert sich auf den Verkauf von hochwertiger Damen- und Herrenbekleidung. Zunächst begann das Unternehmen mit dem Vertrieb von Marken wie GUESS, MARCIANO und CALVIN KLEIN in der Tschechischen Republik, später wurde das Angebot um die Luxusmarken PINKO, PATRIZIA PEPE, PHILIPP PLEIN und ELISABETTA FRANCHI erweitert. Heute betreibt die PRODES-Gruppe mehr als 50 Einzelhandelsgeschäfte in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Nicht zuletzt hat das Unternehmen 2016 ein neues Konzept von FADE Multimarkengeschäften eingeführt und den gleichnamigen E-Shop FADE.cz gestartet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fade.cz Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Ralf Droz

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54 Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: beaconsmind AG wins leading Czech fashion group as a new custome



24.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com