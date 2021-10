DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Oktober

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang August saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update, Bristol *** 08:50 EU/Gipfeltreffen EU-Westbalkan, ca 13:30 PK, Brdo pri Kranju *** 09:00 CH/CPMI und IOSCO, Konsultationsbericht zu Umgang mit Stablecoins 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Regulierung von Gasfernleitungen aus Drittländern (Klage der Nord Stream AG), Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Urteile zur Finanzierung der Straßen- und Eisenbahnverbindung über den Fehmarnbelt, zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen, zur Flugannullierung wegen Streik des Kabinenpersonals, Luxemburg 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler und Stiko-Chef Mertens, PK zu "Grippeimpfung und Corona", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK (digital) zur Kapitalmarktprognose 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +425.000 Stellen zuvor: +374.000 Stellen *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht September zu APP-Kaufprogramm und Bericht für August und September zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) an der George Mason University, Fairfax 17:45 FR/OECD, Abschluss-PK zum Ministerratstreffen, Paris - Börsenfeiertag China ===

