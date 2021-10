The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2021ISIN NameDE000SLB3255 LDSBK.SAAR OPF A325XS1502438820 RABOBK NEDERLD 16/21 MTNXS1499209861 CN CITIC BK I. 16/UND.FLRXS1495978329 TVB FINANCE 16/21XS1492597676 JINAN WC I.A.D. 16/21DE000A2R4KF3 MEDIA+GAMES 19/24DE000LB1DVZ8 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21DE000HLB3ZF5 LB.HESS.THR.CARRARA02Y/19DE000HLB01T3 LB.HESS.-THR.IS.10A/2013DE000A2AAN70 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21DE000A2E4Q13 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21CH0340912150 SONOVA HOLDING 16-21CH0139265000 ABB 11-21