The following instruments on XETRA do have their first trading 06.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.10.2021Aktien1 CA38867G2053 Graphano Energy Ltd.2 US4611471008 inTEST Corporation3 US5893811027 Mercury Ecommerce Acquisition Corp.4 GB00BNK8T635 Net Zero Infrastructure PLC5 NO0005638858 Olav Thon Eiendomsselskap AS6 US9778521024 Wolfspeed Inc.Anleihen1 DE000DL19WA0 Deutsche Bank AG2 XS2393246819 Access Bank PLC3 US29250NBH70 Enbridge Inc.4 XS2396652682 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank5 DE000A3MP5P6 Bundesländer-Konsortium Nr. 616 XS2390137672 Hanwha Solutions Corp.7 NO0011104069 Jotul AS8 US29250NBG97 Enbridge Inc.9 XS2355049797 Fantasia Holdings Group Company Ltd.10 XS2210956772 German Freehold Properties S.A.11 XS2367127532 Kaisa Group Holdings Ltd.12 XS2347581873 Kaisa Group Holdings Ltd.13 XS2238208917 Kaisa Group Holdings Ltd.14 XS2078247983 Kaisa Group Holdings Ltd.15 XS2101310196 Kaisa Group Holdings Ltd.16 XS2066631628 African Development Bank17 US04686E3K65 Athene Global Funding18 DE000CZ45WR1 Commerzbank AG19 XS2382316557 European Bank for Reconstruction and Development20 DE000HLB28C2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB41Q5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB28A6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB27F7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB27D2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB27E0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB27B6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale