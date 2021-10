Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist weiter im Korrekturmodus. Seit dem Allzeithoch im August ist der Kurs schon um fast die Hälfte auf aktuell noch 220 Euro abgesackt (Stand 05.10.2021). Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als wäre die BioNTech-Aktie der sicherste Weg, schnell reich zu werden. Denn Anfang des Jahres kostete eine Aktie weniger als 70 Euro. In der Spitze ging es in den folgenden Monaten bis auf knapp 400 Euro rauf, bis der Aktie dann aber doch die Puste ausging. Ist die Zeit ...

