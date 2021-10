Vor der möglicherweise bald anstehenden Inbetriebnahme von der Pipeline Nord Stream 2 hat sich die Bundesnetzagentur kritisch zu Wort gemeldet. Man habe Gazprom in einem Brief aufgefordert, umgehend die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachzuweisen, teilte die Aufsichtsbehörde am Dienstag in Bonn mit. Hierbei geht es um die Frage, ob Nord Stream 2 Regeln zum diskriminierungsfreien Netzzugang sowie zur Integration der aus Russland kommenden Leitung in den deutschen Gasmarkt einhält. Bei dem Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...