Die Aktie von TUI startet am Mittwochmorgen mit einem kräftigen Minus in den Tag. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz verliert das Papier mehr als sieben Prozent auf 3,56 Euro. Grund ist eine Kapitalerhöhung.Der Vorstand der TUI hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung zur Verbesserung der Bilanzstruktur beschlossen, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Die vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten soll einen Bruttoerlös von rund 1,1 Milliarden Euro erzielen. ...

