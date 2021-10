Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex hat sich gestern etwas von den Verlusten des Vortages erholt. Bis in den frühen Nachmittag bewegte sich der DAX noch recht zaghaft nach oben. Kurz nach Eröffnung der Wall Street kam dann Schwung in den Handel. Der DAX schloss bei 15.194 Punkten. Marktidee: Bechtle Bei Bechtle gab es zuletzt kaum fundamentale Nachrichten. Die Aktie hatte am 21. September ihr Allzeithoch markiert. Seitdem befindet sie sich auf Talfahrt und gab dabei in der Spitze 17 Prozent ab. Aus technischer Sicht bietet sich jetzt die Chance auf eine Gegenbewegung. Dafür muss der Kurs aber erst über eine bestimmte Hürde steigen.