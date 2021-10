Flirten und Daten fürs Depot in der Nach-Corona-Zeit - warum Anleger entspannt auf die drohenden Evergrande-Pleite in China schauen sollten und die aktuellen Ereignisse rund um die Kryptowährungen, vor allem in China und El Salvador, das sind sind die Themen in dieser Episode von Börsenfunk, in Interviews mit Volker Schilling von Greiff Capital, Folker Hellmeyer von Solvecon Invest und Prof. Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center.