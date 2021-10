Jackpot mit Mega-Umsätzen: Die "Berkshire Hathaway" im Gesundheits-Sektor: Auf dem Weg zum Marktführer mit glänzenden Zukunftsaussichten!

Anzeige / Werbung

Vollgas voraus! Starkes M&A Geschäft katapultiert diese Aktie in neue Sphären und führt zu signifikantem Wachstum von Umsatz und EBITDA!

Marktführer diverser digitaler Dienstleistungsbereiche ist voll auf Wachstumskurs und gibt richtig Gas! Der letzte Zukauf beweist das unglaubliche Managementgeschick!

Erwartetes Umsatzwachstum von über 400% führt zu geschätztem EBITA 2021 von über 100 Mio. CAD

Beeindruckende Performance: Im letzten Jahr 78 % und seit der Börsennotierung im Jahr 2016 7.000 % Rendite; durch aggressive Akquisitionspolitik ist WELL ein Multibagger mit viel Raum für weiteres Wachstum.

Kommt als nächster Schritt das US-Listing und damit ein weiterer Kaufdruck seitens neuer institutioneller Investoren?

Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle kennen es nur zu gut! Das leidige Thema mit der immer unangenehmer werdenden Bürokratie. In allen Lebensbereichen hat man das Gefühl, dass immer mehr Anträge, Formulare und Fragebögen benötigt werden, anstatt es weniger und vor allem digitaler wird!

Kaum eine Branche in Deutschland ist so stark reglementiert wie das Gesundheitswesen . Bis zu drei Stunden täglich befassen sich Ärzte inzwischen mit dem Ausfüllen von Formularen oder der Dokumentation ihrer Arbeit.

"Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels in den kommenden Jahren ist diese Entwicklung besorgniserregend", lautet das Fazit einer Studie zur Bürokratie im Gesundheitswesen, die von der Initiative "Gesundheitswirtschaft Rhein-Main" (GWRM) in Frankfurt am Main in Auftrag gegeben wurde.

Befragt wurden Führungskräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie niedergelassene Ärzte und die Ergebnisse sind eindeutig: Die Zahl der Vorschriften und Regeln hat aus Sicht der Befragten in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen.

Professor Augursky und sein Team leiten aus der Studie zehn Handlungsempfehlungen an die Politik ab. So fordern sie u.a.

die Schaffung einer einheitlichen Telematik-Infrastruktur,

sektorenübergreifender Kommunikationskanäle,

einen effizienten Datenschutz und

die Einführung einer sektorenübergreifenden Patientenakte.

Doch diesen Problemen sehen sich nur Ärzte und Pflegepersonal in Deutschland konfrontiert! Weltweit hört und liest man über die gleichen Probleme, die leider noch zu zaghaft und langsam angegangen werden.

Ein Unternehmen, das sich diesen Stolpersteinen bewusst ist und auf fantastische Art und Weise dagegen vorgeht ist WELL Health Technologies (WKN: A2JQV6).

In verschieden Beiträgen haben wir Ihnen dieses Unternehmen bereits vorgestellt, da wir von diesem Unternehmen zu 100% überzeugt sind!

Der entscheidende Unterschied!

Anders wie viele andere Investmentideen handelt es sich hier bei NICHT um einen noch komplett unbekannten und in der Anfangsphase befindlichen Penny-Stock, sondern WELL Health Technologies ist mit einer Marktkapitalisierung von fast 2 Milliarden CAD und tollen Gewinnen bereits am Markt etabliert und nun bereit die nächste Evolutionsstufe im Gesundheitssektor zu zünden!

WELL Health Technologies: auf dem Weg zu mehr als 400 Mio. USD Umsatz

Das Management-Team von WELL um CEO H. Shahbazi sieht sich selbst als Berkshire Hathaway des technologiegestützten Gesundheitswesens . Ähnlich wie Berkshire Hathaway ist es das Unternehmensziel, in äußerst erfolgreiche und widerstandsfähige Unternehmen zu investieren, die von erstklassigen Managementteams geführt werden und die eine hervorragende Erfolgsbilanz vorweisen können. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Berkshire ein sehr breit gefächertes Mandat hat, während sich WELL auf das Thema des technologiegestützten Gesundheitswesens konzentriert, da man davon überzeugt ist, dass man sich aktuell in einer wichtigen Phase befindet, , in der die Digitalisierung und Modernisierung in einem der größten Sektoren der Welt stattfindet.

Ausbau von Präsenz und Reichweite durch gezielte Übernahme eines profitablen Unternehmens!

Und genau aus diesem Grund hat es WELL Health Technologies schon wieder getan! In der Pressemitteilung vom 23.09.2021 (LINK zur Pressemitteilung) verkündet der Gesundheitsspezialist den endgültigen Erwerb von Aware MD Inc., Kanadas größter Kardiologie-spezifischer Anbieter eines elektronischen Krankenakten-Systems mit dem Namen Cerebrum.

Das für 4,5 Millionen Dollar, zuzüglich einer bedingten Gewinnbeteiligung, erworbene Unternehmen ist landesweit für sein EMR-System bekannt und wurde bereits in der Vergangenheit von WELL's Tochtergesellschaft MyHealth Partners ("MyHealth") genutzt.

Mit der geplanten Übernahme von Aware MD baut WELL seine kanadische EMR-Präsenz neben Oscar PRO und IntraHealth's Profile weiter aus.

Cerebrum unterstützt etwa 400 Fachärzte, darunter über 300 Kardiologen, die über 2 Millionen Patienten in Ontario versorgen.

Aware MD hat in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von ca. 2 Mio. $ mit starken zweistelligen Wachstumsraten erzielt und dabei ein profitables EBITDA erzielt.

Das Unternehmen hat seine Position als bevorzugtes EMR für Kardiologen gezielt weiter ausgebaut.

Die Übernahme von Aware MD bietet Synergien und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in den Geschäftsbereichen EMR, Apps und Spezialgebiete und wird es WELL ermöglichen, den Wert seines wachsenden Ökosystems von technologiegestützten Gesundheitsunternehmen weiter zu steigern, indem es bisher unterversorgten Fachärzten ein wichtiges Bindeglied bietet.

Darüber hinaus bietet die Aufnahme von Cerebrum in die WELL EMR Group Fachärzten einen neuen Vertriebskanal für andere Produkte und Dienstleistungen von WELL, einschließlich des apps.health-Marktplatzes von WELL, der es App-Entwicklern von Drittanbietern ermöglicht, ihre digitalen Anwendungen auf einer Multi-Produkt-Suite von EMRs verfügbar zu machen.

WELL beabsichtigt, den Einsatz von Cerebrum in ganz Kanada auszuweiten und Kardiologen und andere Spezialisten mit den bestmöglichen Tools für die Praxis zu unterstützen.

Die Gelegenheit könnte nicht besser sein! Mit Well Health setzen Sie auf eine erstklassiges Gesundheitsunternehmen, das gut diversifiziert ist und über ein starkes Wachstumspotenzial verfügt!

Telemedizin und digitale Gesundheits-Apps werden noch einige Zeit an Popularität gewinnen und darin ist diese Gesundheitsperle bereits super positioniert. Zusätzlich ist man immer auf der Suche nach vielversprechenden Akquisitionen, die attraktive Synergien zu seinem aktuellen Geschäftsportfolio bieten.

Somit wächst WELL nicht nur durch Akquisitionen, sondern auch in einer Branche, die von entscheidender Bedeutung ist und die dringend einige bedeutende Innovationen benötigt.

Das Geschäftsmodell:

Das Ziel des Unternehmens ist es, mit der besten und neuesten Technologie den Markt zu revolutionieren und den Pflegestandard zu erhöhen. So sollen technologische Fortschritte wie Telemedizin, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen das Gesundheitssystem effizienter, besser vernetzt und individueller machen können.

WELL ist im Besitz der größten ambulanten Klinikgruppe in Kanada und ist einer der größten Telemedizin-Anbieter in Nordamerika!

Dazu verfügt das Unternehmen über 2 Einnahmequellen, die jährlich von über 2,5 Millionen Patienten (physisch wie digital) genutzt werden:

Säule 1: Multi-Kanaler Patientenservice:

WELL verfügt über die umfassendste End-to-End-Plattform für Omnikanal-Patientenservices, einschließlich Primär-, Sekundär-, Diagnostik, Telemedizin und spezialisierte Versorgung, in Kanada und den USA.

74 Klinken in Kanada:

20 Kliniken in British Colombia

5 Kliniken in Quebec

49 Kliniken in Ontario

2 Kliniken in den USA:

2 Circle Medical Kliniken in der San Francisco Bay Area

Zusätzlich bietet die 100%ige Tochtergesellschaft CRH Medical Dienstleistungen für 77 Ambulante Chirurgie Zentren (ASC) in den Vereinigten Staaten

Säule 2: Virtuelle Dienstleistungen und Plattformen:

Schon heute nutzen mehr als 20% ALLER Ärzte in Kanada diverse WELL-Dienstleistungen in ihren Praxen! Daneben nutzten noch viele weitere medizinische Kliniken und unabhängige Ärzte weltweit das Angebot von Software und Dienstleistungen.

Darunter fallen Software, Tools und Dienstleistungen für medizinische Kliniken und ärztliche Leistungserbringer, wie z.B.

Elektronische Krankenakten, EMR (Bisher in 5 Ländern tätig mit mehr als 2.800 Klinken und über 15.000 Fachpersonal als Kunden)

Telehealth-Plattformen

Praxis-Management

Abrechnung und RCM (Mehr als 2.000 Ärzte in Kanada)

digitale Gesundheitsanwendungen ("apps.health" bietet über 30 verschiedene digitale Gesundheits-Apps)

Datenschutzlösungen

Best-in-Class Prinzip mit vielen positiven Synergieeffekten

Durch eigene Kliniken, wie extern angeschlossene Ärzte und Leistungserbringer entstehen einzigartige Synergieeffekte, die in der "Shared-Services-Infrastruktur' in eigenen Tools umgesetzt werden.

Starke Aktien-Performance gegenüber der direkten Konkurrenz

Im Year-to-date Vergleich behauptet sich der Aktienkurs von WELL Health Technologies gegenüber der Konkurrenz außerordentlich. Dank hervorragender Quartalszahlen und perfekt passenden Übernahmen ist der Aktienkurs im Gegensatz zur Konkurrenz nicht eingebrochen. Im Jahresvergleich ist die Aktienperformance relativ flach, während einige andere Health-Tech-Unternehmen (Teladoc, American Well Corporation und Hims & Hers Health) erhebliche Korrekturen von bis zu -55% erfahren haben.

Auf 3 Jahressicht ist die Outperformance noch krasser!

Im 3-jährigen Vergleich konnte der Aktienkurs von WELL um über 1.300 % zulegen, während der Branchen-Primus Teladoc nur um knapp 90% ansteigen konnte.

Und da die WELL-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden CAD immer noch sehr günstig ist, verfügt sie über ein enormes Potenzial, um über Jahre hinweg weiter zu wachsen.

Wir sehen weitere Akquisitionen als potenziell positive Katalysatoren im zweiten Halbjahr 2021, was zu einem höheren Aktienkurs führen sollte.

Fazit:

WELL Health Technologies (WKN: A2JQV6) gehört zu den Technologieführern im Gesundheitswesen. Für Investoren ist es ein M&A-Konsolidierer, der auf dem riesigen Gesundheitsmarkt, der reif für die digitale Transformation ist, Werte schaffen kann.

Die Unternehmensführung rund um Gründer und CEO Hamed Shahbazi hat bereits jetzt eindrucksvoll bewiesen, disziplinierte, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen durchführen zu können, um damit wertvolle Technologien zu skalieren und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Alles in allem erhalten Sie mit WELL Health Technologies einen hochwertigen Wachstumswert im Zukunftsmarkt Gesundheitstechnologie, der mit starkem Top- und Bottom-Line Wachstum überzeugt und mit dem jeder Investor in Zukunft noch viel Freude haben wird!

Setzen Sie auf jetzt auf WELL Health Technologies - das innovative Unternehmen gehört bereits zu den absoluten Leadern im Bereich Telemedizin und Gesundheits-Dienstleistungen in Kanada!

Die Firma fährt hohe Gewinne ein. Weitere Steigerungen sind geplant! Damit müssen auch die Analysten ihre Kursziele bald wieder nach oben anpassen! Selten haben wir ein so gut geführtes und bestens aufgestelltes Unternehmen gesehen!

