Weinfelden (ots) -Für Lidl Schweiz und Pro Juventute werden Kinder zu Künstlern. In einem Malwettbewerb konnten Kinder ihre Zeichnungen einschicken, die jetzt auf Lidl-Taschen zu sehen sind. Pro verkaufte Einkaufstasche wird Lidl Schweiz 1 Franken an Pro Juventute spenden. Die bunten Taschen sind ab sofort in allen 154 Lidl-Filialen zu finden.Kinderzeichnungen zieren normalerweise das Wohnzimmer oder die Kühlschranktür. Ab sofort sind sie aber auch auf Lidl-Einkaufstaschen zu finden. Im Rahmen eines Malwettbewerbs von Lidl Schweiz in Zusammenarbeit mit der grössten Schweizer Fachorganisation für Kinder und Jugendliche, Pro Juventute, konnten Kinder ihre Zeichnungen einschicken. Das Motto: "Zeichne deinen Wunsch / Zeichne deinen Traum". Unter über 160 eingereichten Zeichnungen wurden die besten 3 auserkoren und auf den Einkaufstaschen abgebildet. Weitere 12 Zeichnungen werden in kleinerer Form ebenfalls abgebildet. Die Zeichnungen der Kinder mit den drei besten Einsendungen haben Gutscheine für Familien-Ferien im Hotel Chesa Spuondas in St. Moritz, das der Stiftung Pro Juventute gehört, erhalten. Pro verkaufte Einkaufstasche wird Lidl Schweiz 1 Franken an Pro Juventute spenden.