Um das Umsatzniveau von Intel zu erreichen, muss AMD noch ziemliches Wachstum an den Tag legen. Aber mit seinem Portfolio an Prozessoren hat das Management den Konzern in eine ausgezeichnete Lage manövriert. Die Umsatzverdoppelung im Q2 2021 war ein Indikator für die aktuellen Möglichkeiten am Halbleitermarkt. Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik- und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...